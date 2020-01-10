شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى للصدارة على حساب «بلاتينيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار جماهير القلعة الحمراء عند الثالثة عصر السبت، صوب أرض ملعب «ماندافا» بمدينة بولاوايو بزيمبابوى، حيث المواجهة المرتقبة بين الأهلى وبلاتينيوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لمباريات دورى رابطة الأبطال الإفريقى.

يدخل الأهلى اللقاء وفى جعبته ست نقاط، متساويًا مع النجم الساحلى والهلال السودانى، اللذين ينافسانه على بطاقتى التأهل عن نفس المجموعة، فيما يدخل بلاتينيوم صاحب الأرض، المواجهة متذيلًا جدول المجموعة دون أى نقاط، بعدما تلقى ثلاث هزائم فى المباريات الثلاث التى خاضها، سواء أمام الأهلى، أو النجم الساحلى، أو الهلال السودانى.

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يسعى لاعبو الأهلى وجهازهم الفنى، بقيادة رينيه فايلر، لتحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث، ورفع رصيد الفريق إلى تسع نقاط واقتناص صدارة المجموعة، انتظارًا لما ستسفر عنه مواجهة الهلال السودانى والنجم الساحلى، التى ستقام اليوم أيضًا فى السودان.

فى المقابل، يأمل بلاتينيوم فى تحقيق الفوز على الأهلى والحصول على أول ثلاث نقاط له فى المجموعة والتشبث بأمل الصعود لدور الثمانية بالبطولة، خصوصًا أن آماله لاتزال موجودة فى التأهل من الناحية النظرية، إذا ما تمكن من تحقيق الفوز فى المباريات الثلاث المتبقية له بداية من مواجهة اليوم أمام الأهلى. وبالرغم من رحيل ستة لاعبين دفعة واحدة عن فريق بلاتينيوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن مسؤولى بطل زيمبابوى أكدوا أن المجموعة الموجودة بالفريق بإمكانها الظهور بمستوى متميز خلال المواجهات الثلاث المقبلة، وتأكيدهم على وجود عناصر لديها حوافز لإثبات أحقيتها بالتواجد ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.. وفى المقابل، رفض رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تهويل مسألة رحيل ستة لاعبين عن بطل زيمبابوى، وحرص على التأكيد على لاعبيه بألا يشغلوا تفكيرهم بما يتردد فى هذا الشأن. وأدى الفريق مرانه أمس على ملعب ماندافا، الذى سيستضيف المواجهة، وحرص رينيه فايلر على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية الهجومية والدفاعية من أجل تنفيذها خلال المواجهة، وخصص فقرة للتسديد على المرمى، تألق خلالها الثنائى على معلول وعمرو السولية.

وحرص «فايلر» على عقد جلسة مع لاعبيه حذرهم خلالها من الكرات المرتدة، التى قد يلجأ إليها بطل زيمبابوى، مستغلًا سرعات بعض لاعبيه، وشدد على لاعبيه بسرعة الارتداد من الهجوم للدفاع، منعًا لاهتزاز الشباك، مؤكدًا ضرورة استغلال الفرص التى ستسنح للاعبين مبكرًا من أجل حسم المباراة وعدم ترك الفرصة لفريق بلاتينيوم لمجاراة اللاعبين فى الملعب. يأتى هذا فى الوقت الذى أبدى فيه إبراهيم الكفرواى، رئيس البعثة فى زيمبابوى، انزعاجه من تقلب الطقس بصورة غير طبيعية فى زيمبابوى، بعدما هطلت الأمطار بغزارة أثناء أداء الفريق تدريباته فى هرارى، متخوفًا من تكرار الأمر أثناء المباراة، والتأثير على سيطرة اللاعبين على الكرة.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلًا من محمد الشناوى، محمد هانى، أيمن اشرف، رامى ربيعة، على معلول، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، جونيور أجايى، وليد أزارو.