شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتطلع للانتصار الخارجي رقم 40 في تاريخه الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الكرة بالنادى الأهلى ضيفاً على نظيره بلاتنيوم الزيمبابوى. ويتطلع الأهلى لحصد النقاط الثلاث، فضلاً عن رفع غلته من الانتصارات الخارجية للرقم 40 فى تاريخ مشاركاته القارية، حيث سبق أن حقق 39 فوزاً خارج حدود ملعبه خلال مسيرته الإفريقية الحافلة.

باكورة انتصارات الأهلى الإفريقية خارج ملعبه كانت من زيمبابوى أيضاً، حيث فاز المارد الأحمر على ديناموز هرارى بثنائية فى بطولة أبطال الدورى عام 1983، ثم على حساب الحليب المغربى بهدفين فى أبطال الكؤوس 1984 وعلى المرسى التونسى فى البطولة ذاتها بنسخة 1985، كذلك فى نسختها لعام 1986 بفوز عريض على هايلارندز بطل سويزلاند بخماسية.

بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى 1988 تشهد فوز بثلاثية للأهلى فى أوغندا على حساب فيلا، ثم الانتصار على يوميورى فى اليابان بثلاثية فى الأفروآسيوى 1989، وفى أبطال الدورى عام 1990 يتفوق على الاتحاد الليبى بملعبه بثلاثة أهداف نظيفة أيضاً.

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تتواصل انتصارات الأهلى الخارجية فى إفريقيا فى أبطال الدورى عام 1991 على حساب هايلاندرز الزيمبابوى، ثم تحقيق انتصارين خارج الحدود على كل من أرسنال، بطل ليسوتو والمريخ السودانى فى منافسات أبطال الكؤوس 1993، ومع عودته للمشاركات القارية يحقق الفوز على فريق ماجى فى تنزانيا فى دورى الأبطال 1999، ثم على حساب شوتنج ستارز بنيجيريا فى 2000.

وتشهد نسخة 2001 فوز الأهلى خارجياً على كل من سالن ميشيل، بطل سيشل، وبتروأتلتيكو الأنجولى وشباب بلوزداد الجزائرى، ثم الفوز على النصر الليبى عام 2003 فى كأس الاتحاد الإفريقى، وفى نسخة 2005 لدورى الأبطال يعود الأهلى منتصراً من الجزائر على حساب اتحاد العاصمة ومن نيجيريا فى مواجهة أنيمبا، كما يفوز على مواطنه الزمالك فى مباراة كان خلالها الفريق الأبيض هو صاحب الملعب، وفى 2006 انتصر على توسكر الكينى ثم الصفاقسى التونسى فى الدور النهائى فى مواجهة شهيرة، ثم على حساب أسيك الإيفوارى فى 2007 وديناموز الزيمبابوى فى 2008 ويانج أفريكانز التنزانى فى نسخة 2009.

نسخة 2012 لدورى الأبطال تشهد فوزين خارجيين للأهلى على حساب كل من مواطنه الزمالك فى مرحلة المجموعات والترجى التونسى فى النهائى برادس، ثم فى مواجهة توسكر بكينيا وليوبار الكونغولى فى نسخة 2013، وفى الكونفدرالية فى نسختى 2014 و2015 يحقق الأهلى الفوز على كل من القطن الكاميرونى والجيش الرواندى والترجى التونسى.

ويقهر الوداد المغربى فى عقر داره فى 2016، ثم القطن الكاميرونى والترجى التونسى مجدداً فى 2017. مونانا الجابونى والترجى التونسى وتاونشيب البوستوانى كانوا ضحايا الأهلى وسط أنصارهم فى نسخة 2018 لدورى الأبطال، وفى النسخة الجارية يفوز الأهلى على اطلع بره، بطل جنوب السودان، برباعية فى مباراة، رغم احتضان الإسكندرية لها، إلا أن الفريق السودانى كان هو صاحبها، فضلاً عن الفوز على كانو سبورت الغينى الاستوائى.