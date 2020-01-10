شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة ينتظر عودة «عبدالسلام» لحسم مصير «ميدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، البت فى مصير أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، إلى الأسبوع المقبل لحين عودة رئيس النادى من سفره خارج البلاد.

ووفقا لمصدر مسؤول - رفض ذكر اسمه - فإن هناك ضغوطًا من جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادى بشأن عدم استمرار أحمد حسام «ميدو» فى منصبه خلال الفترة المقبلة، بسبب سوء النتائج التى حققها الفريق منذ انطلاق الموسم.

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ودخل المقاصة فى دوامة شبح الهبوط إلى القسم الثانى باحتلاله المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، وهو ما أغضب عددًا من أعضاء المجلس الذين طالبوا بتغيير الجهاز الفنى ومنح الفرصة لمدرب آخر يتمكن من انتشال الفريق من كبوته التى يمر بها فى مباريات الدورى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللواء محمد عبد السلام طالب أكثر من مرة بعدم التعجل فى اتخاذ القرار بشأن الاستغناء عن خدمات الجهاز الفنى ومنحه الفرصة كاملة حتى لا يتم توجيه اللوم إلى مجلس الإدارة بالتعجل فى رحيل المدرب، ورفض «عبدالسلام» مناقشة أسماء المدربين التى طرحها أعضاء المجلس حتى لا يتطرق الأمر إلى الجهاز الفنى واللاعبين، فيتسبب فى إحداث فتنة داخل الفريق.

كان عدد من المدربين قد دخلوا دائرة الترشيحات لخلافة ميدو فى مهمته، على رأسهم خالد جلال، المدير الفنى الأسبق للزمالك وأسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى، وطارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش.