شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات توافق على نقل مباراة الاتحاد مع بيراميدز إلى «المكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى خطابا من إدارة المسابقات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، تقرر خلاله نقل مباراة الاتحاد السكندرى مع بيراميدز المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الخميس 16 يناير الجارى، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر للدورى إلى استاد المكس بدلا من إقامتها على استاد الإسكندرية، فى ظل وجود بعض الإصلاحات التى تجرى على الاستاد.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد، برئاسة محمد مصيلحى، تعاقده مع إحدى الشركات السعودية لرعاية الملابس فى مؤتمر صحفى اليوم، السبت، بأحد فنادق الإسكندرية، ويحضر المؤتمر الصحفى محمد مصيلحى بجانب ممثلى الشركة وطلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد، وبعض نجوم الفريق فيما يواصل الفريق الأول بنادى الاتحاد استعداده لخوض مواجهة بيراميدز الخميس المقبل. وأكد طلعت يوسف أنه لا توجد هناك مواجهة صعبة وأخرى سهلة، وأن جميع المواجهات غاية فى الصعوبة بدليل تحقيق وادى دجلة، متذيل جدول المسابقة، الفوز على سموحة، مؤكدا أن الروح القتالية أصبحت الفيصل فى حسم أى مباراة بجانب التركيز والتحضير المناسب من الجهاز الفنى وبدون ذلك سوف يعانى أى فريق لتحقيق الفوز أيا كان موقعه فى الجدول، وعن مواجهة الإسماعيلى فى مباراة العودة لدور الثمانية للبطولة العربية.

وأكد طلعت يوسف أن لكل حدث حديث، وأن هذا الأمر سابق لأوانه، مشيرا إلى أن لديه مباراتين محليتين أمام بيراميدز ثم طلائع الجيش يوم 20 يناير على استاد جهاز الرياضة العسكرى قبل مواجهة الإسماعيلى العربية، وأنه شخصيا يتمنى تأجيل مباراة فريقه أمام الطلائع للتحضير الجيد لمواجهة الإسماعيلى، لاسيما أن الفريقين سواء الاتحاد أو الإسماعيلى يلعبان باسم مصر، ومن واجب الاتحاد المصرى لكرة القدم مساعدة الفريقين على تقديم عرض قوى يليق بالكرة المصرية.