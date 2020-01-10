شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يطير إلى تونس الثلاثاء للمشاركة في البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ العد التنازلى لبطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 إلى 26 من يناير الجارى، حيث يخوض المنتخب الوطنى لكرة اليد معسكره المغلق والأخير بقيادة المدير الفنى الإسبانى للمنتخب الوطنى روبيرتو باروندو جارسيا فى المركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى قبل السفر الثلاثاء المقبل إلى تونس لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا.

ويسعى منتخب مصر لانتزاع اللقب الإفريقى من ملعب رادس والتأهل لأولمبياد طوكيو من الباب الكبير دون الدخول فى حسابات معقدة فى حالة الحصول على المركز الثانى الذى ينقل صاحبه للالتحاق بتصفيات الملحق الأوروبى المؤهل للأولمبياد مع ثوانى قارات أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية فى أبريل المقبل،

وقال المدير الفنى: "الأيام المقبلة حاسمة، ولن أعترف بالأداء الجيد إلا من خلال المباريات المقبلة فى البطولة الإفريقية."