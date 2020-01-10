شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بالحراس الأربعة ويقيّد كاسونجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك مجلس إدارة نادى الزمالك بحراس مرمى الفريق الكروى الأول الأربعة، محمود عبدالرحيم «جنش»، محمد عواد، محمد أبوجبل ومحمد صبحى، خلال الفترة المقبلة، حيث شدد مسؤولو القلعة البيضاء على عدم التفريط فى خدمات أى حارس مرمى خلال الفترة الحالية.

واقترب «جنش» من العودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مع المنتخب الوطنى، حيث عاد حارس الأبيض إلى التدريبات مؤخرًا وظهر بشكل مميز، فى انتظار حسم مشاركته من جانب الجهاز الفنى.

وكان باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، قد قرر مشاركة محمد أبو جبل أساسيًا فى مركز حراسة المرمى للقلعة البيضاء، خلال الفترة الأخيرة، بعد ظهوره بشكل مميز، وتراجع مستوى محمد عواد مؤخرًا، حيث يرفض المدرب الفرنسى فكرة التدوير فى مركز حراسة المرمى، ويرى أن الحارس الأفضل هو الذى يشارك أساسيًا.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «الزمالك يملك أفضل 4 حراس مرمى فى الدورى المصرى، ولا نية للتفريط فى أى حارس، لن نقع فى خطأ الموسم الماضى عندما غاب جنش، الآن عندما يغيب أى حارس فهناك حارس مثله تماما فى نفس المستوى».

وأضاف: «عواد حارس مميز وجلوسه احتياطيًا رؤية للجهاز الفنى وهذا حقه، وبالطبع سيعود للمشاركة وفقًا لاحتياجات كارتيرون، وجميع الحراس جاهزون لحماية عرين القلعة البيضاء».

على جانب آخر، أرسل نادى الوداد البيضاوى المغربى البطاقة الدولية للكونغولى كابونجو كاسونجو، إلى الزمالك عقب فسخ تعاقده مع اللاعب، ليكون اللاعب رسميا بين صفوف الفريق الأبيض، حيث قرر مسؤولو القلعة البيضاء قيد اللاعب فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فى سياق آخر، هنأ لاعبو الفريق الكروى الأول، طارق حامد، بتواجده ضمن قائمة الأفضل فى أفريقيا، على الرغم من خسارته الجائزة لصالح الجزائرى يوسف البلايلى، نجم فريق أهلى جدة، وقرر اللاعبون إقامة حفل مصغر للاعب داخل النادى عقب الانتهاء من مباراة زيسكو الزامبى بالجولة الثالثة بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

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وعلى الجانب الآخر، أكد نصر عزام، المستشار القانونى للزمالك، فى شؤون الفيفا أن قضية محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق السابق والأهلى الحالى، لن تستغرق وقتا طويلًا فى الفيفا وسيتم حسمها فى وقت قريب.

وأوضح عزام، فى تصريحات خاصة، أن تعديلات لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم التى جرت فى الفترة الماضية شهدت تعديلات فيما يتعلق بشكاوى اللاعب وما كان يستغرق سنوات فى وقت سابق يتم حسمه فى شهور حاليًا.

وأشار إلى أن العقوبة المنتظرة هى إيقاف كهربا بجانب معاقبة نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى وحرمانه من القيد بشكل مؤقت، بالإضافة إلى حصول الزمالك على تعويض مالى من جراء ما حدث.

فى سياق آخر، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، أن هناك تنسيقا مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى بالزمالك، فيما يخص كل احتياجاته فى ملف التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى.

وأوضح أن هناك تواصلا مستمرا مع كارتيرون من أجل معرفة احتياجاته لتدعيم الفريق، وسيكون الأمر وفق احتياجاته الفنية فى المقام الأول، وسيتم تحديد الأمر بعد استطلاع رأيه فى المركز الذى يريد تدعيمه بالتنسيق معه.

وأضاف أمير مرتضى: «كارتيرون سيحدد وفق احتياجاته وبناءً عليها سيتم التحرك فى يناير وأمامنا فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ما فى صالح الفريق».

وأشار المشرف العام على فريق الكرة بالنادى عن التواصل بشكل مستمر مع المغربى خالد بو طيب من أجل الاطمئنان عليه أولًا، وأن هناك اتصالا مستمرا معه من الإدارة والجهاز الطبى لمعرفة حالته.

وأتم: «سنجتمع به بعد الانتهاء من المرحلة العلاجية فى الخارج، من أجل معرفة تطورات موقفه بشكل عام».