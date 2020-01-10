شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحسم مستقبل فالفيردي الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن الإسبانى أرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإقالة عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد فى نصف نهائى السوبر الإسبانى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول، على ملعب «الجوهرة المشعة» بالمملكة العربية السعودية.

Advertisements

وقالت الصحيفة، إن إدارة برشلونة ستجتمع، الإثنين المقبل، لحسم مصير المدرب الإسبانى وتحديد مستقبله بتجديد الثقة والاستمرار أو الرحيل، .

وأشارت الصحيفة إلى أن الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لمنتخب هولندا، هو المرشح الأبرز لتدريب برشلونة حال الاستقرار على إقالة فالفيردى، الإثنين المقبل.

وعلى الرغم من فوز فالفيردى بلقب الدورى الإسبانى مرتين، ولقب كأس الملك مرة واحدة، ولقب كأس السوبر مرة واحدة أيضا، إلا أنه خسر بطولتى دورى أبطال أوروبا النسختين الأخيرتين، كما خسر كأس ملك إسبانيا النسخة الماضية وأخيرًا السوبر الإسبانى.