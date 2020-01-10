شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواجه توتنهام في مباراة «تكسير العظام» بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام فى مباراة من العيار الثقيل، فى السابعة والنصف مساء السبت، على ملعب «وايت هارت لين»، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

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تقابل الفريقان فى 157 مباراة من قبل خلال تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام، حيث حقق الريدز الفوز 74 مرة، والسبيرز 43 مرة، والتعادل فى 40 مباراة.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حقق الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى مباراة ولم يهزم حتى الآن.

ومن المنتظر أن يدخل يورجن كلوب بتشكيل يتكون من: أليسون بيكر فى حراسة المرمى، وأمامه كل من: آندى روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد، فينالدوم، جوردان هندرسون، نابى كيتا، ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح. على الجانب الآخر يأتى فريق توتنهام فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وتعرض للخسارة فى 7 مباريات.