شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد السلام.
ويضم التشكيل كلا من:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي وحازم إمام، في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما في خط الوسط، ومصطفى محمد في خط الهجوم.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وعمر السعيد وإسلام جابر.
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