شكرا لقرائتكم 15 دقيقة.. الزمالك يتقدم على زيسكو بهدف مغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 15 دقيقة من زمن مباراة الزمالك ونظيره زيسكو الزامبي بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

جاء الهدف بعد جملة فنية مغربية حيث مرر فرجانى ساسى الكرة للجناح محمد أوناجم الذى مررها عرضيها على رأس بن شرقي ليضعها الأخير على يمين حارس زيسكو.

بدأ الزمالك المباراة مهاجما من اللحظة الأولى، وشن عدة محاولات أثمرت عن هدف التقدم، فيما لم يكن الفريق الزامبي ضيفا وديعا، وحاول مباغتة الزمالك لكن هجماته لم ترقى للنهاية المثالية.

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في الدقيقة العاشرة توقفت المباراة قرابة دقيقتين لاصابة مصطفى محمد بعد ارتطام كرة حارس زيسكة بوجهه، لكن اللعب استأنف بعد ذلك، وانحصرت الكرة في وسط الملعب وسط حذر دفاعى من الجانبين ومحاولة البحث عن الحلول.

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة امام اول أغسطس الانجولي ن وتعادل امام زيسكو الزامبي وخسر امام مازيمبي الكونغولي، فيما يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارة وحيدة امام مازيمبي الكونغولي، ويأتي مازيمبي في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

تشكيل الزمالك أمام زيكسو الزامبي



تشكيل زيسكو الزامبي أمام الزمالك

