شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو ..عبد الحليم على يوجه نصيحة لمصطفى محمد: ما تطلعش برة الـ18 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد زيسكو



قال عبد الحليم على نجم الزمالك الأسبق إن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض يمتاز بالسرعة واللياقة البدنية العالية موضحا أن "البلدوزر" لابد أن يكون محطة لزملائه فى الملعب قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى.

وأضاف العندليب فى خلال تحليله مباراة الزمالك وزيسكو عبر قناة تايم سبورتس :" مططفى محمد لا بد أن يكون محطة للاعبين ولا يبتعد كثيرا عن منطقة الـ18".

تابع نجم الزمالك الأسبق :" من المفترض على لاعبى الزمالك أن يضعوا المنافس تحجت ضغط كبير فضلا عن التركيز العالى وحسن استغلال الفرص".

ويواجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبى بعد قليل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

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الزمالك ضد زيسكو