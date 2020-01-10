شكرا لقرائتكم باهر المحمدي يعود لتدريبات الاسماعيلي بعد تعافيه من الاصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد باهر المحمدى قائد الإسماعيلى للتدريبات بعد غيابه عن المران أمس بسبب معاناته من آلالام فى عضلات البطن ، وقام المدافع الدولى بالجرى حول الملعب قبل أن يخوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى.

ويستضيف الدراويش منافسه طلائع الجيش الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات الأسبوع الــ13 من عمر الدورى المحلى.

وأكد هريدى فى تصريحات عقب مران اليوم بأن المحمدى سيكون جاهزا لمباراة طلائع الجيش بعد اكتمال شفائه.

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يعكف الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، على دراسة مباراة طلائع الجيش مع حرس الحدود والتى انتهت بفوز الفريق الساحلى بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد جريندو هاتريك، لدراسة مواطن القوة والضعف لدى الطلائع قبل الظهور الأول للمدرب الفرنسى فى الإيجيبشن ليج والمقرر له الأحد المقبل فى مباراة الإسماعيلى مع الطلائع بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام باستاد الإسماعيلية.

ويطمح جوميز فى بصمة جديدة لدى عشاق الدراويش بخطف النقاط الثلاث من أنياب الطلائع بمباراته الأولى مع الدراويش بعد توليه المسئولية الفنية لقيادة الفريق الأصفر موسماً ونصف الموسم، ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.

وقال أدهم السلحدار، "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة فى المستوى، لعب الفريق تحت قيادتى 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز فى 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلى رغم الأداء القوى، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولى المسؤولية، والوقت لم يسعفنى فى العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبى".