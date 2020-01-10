شكرا لقرائتكم دفاع إنتر يواجه هجوم أتالانتا الكاسح.. ويوفنتوس يصطدم مع روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عندما تنطلق منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم السبت، سيواجه دفاع إنتر ميلان اختبارا صعبا عندما يستضيف الفريق أتالانتا، كما يواجه يوفنتوس مهمة صعبة في المباراة المقررة أمام مضيفه روما يوم الأحد.

ويخوض أتالانتا، الذي صعد إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا، مباراة الغد منتشيا بالفوز 5 - صفر على كل من ميلان وبارما، في مباراتيه السابقتين بالدوري الإيطالي، حيث بات متفوقا على جميع فرق الدوري من حيث عدد الأهداف المسجلة، برصيد 48 هدفا.

وتشكل المباراة اختبارا صعبا لدفاع إنتر ميلان، الذي يعد الأقوى بين فرق الدوري حاليا حيث لم تستقبل شباك الفريق سوى 15 هدفا. ويحتل إنتر ميلان الصدارة برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام يوفنتوس، بينما يحتل أتلانتا المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

ويخوض أتالانتا المباراة على ملعب "جيوسيبي مياتزا"، في الوقت الذي يستعيد فيه المهاجم دوفان زاباتا كامل لياقته. وسجل اللاعب الكولومبي ستة أهداف خلال سبع مباريات قبل أن يتعرض لإصابة عضلية في أوائل أكتوبر الماضي.

وقال تيموثي كاستانيي لاعب خط وسط أتالانتا "ستكون مباراة كبيرة. نحن نريد أن نظهر بشكل جيد ونقدم أفضل ما لدينا. خسرنا بعض النقاط خلال النصف الأول من الموسم، لكن بإمكاننا تقديم الأفضل ونتطلع إلى المزيد خلال النصف الثاني."

كذلك يحظى إنتر ميلان بالثقة بعد أن تغلب على نابولي في عقر داره 3 - 1 في مباراته السابقة بالدوري يوم الاثنين الماضي. وسجل روميلو لوكاكو ثنائية لإنتر وأضاف زميله لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث.

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وقال مارتينيز "نحن نعمل على تقديم كل ما لدينا. نؤدي بشكل جيد، إنني سعيد، ليس بالهدف فقط وإنما سعيد بما قدمه الفريق. لقد ركضنا وضغطنا بشكل جيد. وسنواصل تقديم ما يطلبه منا المدير الفني (أنطونيو كونتي)، يجب علينا مواصلة التطور."

وبعد فترة إجازة استمرت أسبوعين، تألق عدد من المهاجمين مع استئناف منافسات الدوري حيث عزز شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو سجله التهديفي ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في صدارة قائمة الهدافين كما رفع لوكاتكو رصيده إلى 14 هدفا وجوسيب إيليشيتش إلى تسعة أهداف، كما سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية (هاتريك) ليوفنتوس ليرفع رصيده إلى 13 هدفا.

ويواجه روما صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة، والذي خسر على ملعبه أمام تورينو صفر - 2 يوم الأحد الماضي، مهمة صعبة أمام ضيفه يوفنتوس يوم الأحد. لكن روما يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على تواجده ضمن المربع الذهبي بالدوري.

وقال باولو فونسيكا المدير الفني لروما "أتمنى أن يكون كريستيانو غاضبا للغاية عقب المباراة"، في إشارة إلى أنه يتمنى إخفاق رونالدو في التسجيل وتحقيق روما نتيجة إيجابية.

أما لاتسيو صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها خلال 17 مباراة، والذي احتفل يوم الخميس بمرور 120 عاما على تأسيسه، فيستضيف نابولي صاحب المركز الثامن مساء يوم السبت. ويتطلع لاتسيو إلى تحقيق الانتصار العاشر له على التوالي في الدوري.

وتفتتح المرحلة يوم السبت بلقاء ميلان مع مضيفه كالياري، بينما تشهد مساء الأحد لقاء أودينيزي مع ساسولو وتورينو مع بولونيا وسامبدوريا مع بريشيا وفيورنتينا مع سبال وهيلاس فيرونا مع جنوه، وتختتم مساء الاثنين بلقاء بارما مع ليتشي.