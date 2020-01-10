شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل زيسكو فى مباراته أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خط الدفاع: سيمون سيلوامبا - ديفيد أوينو - كليمنت موابي - مويلا بيري

خط الوسط: أدريان تشاما - كوندواني ماتونجا - جون تشينجاندو - جيسي ويري

وشهد تشكيل الزمالك مشاركة حازم امام أساسيا في الجبهة اليمني بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن شد في السمانة ، فيما يشارك محمد اوناجم أساسيا أيضا علي حساب احمد سيد زيزو ، وهو يعتبر المفاجأة الوحجيدة التي اجراها كارتيرون في التشكيل لارباك حسابات المنافس.

تشكيل الزمالك امام زيسكو

ويضم التشكيل:

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام لخط الدفاع

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طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما لخط الوسط

مصطفي محمد لخط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر

كان فريقا الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى، قد وصلا إلى ستاد السلام، استعدادا لخوض مباراتهما التى ستنطلق فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يتنافس الفريقين على تحقيق نتيجة إيجابية تُساهم فى تحسين ترتيبهما فى جدول الترتيب.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصه فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة اليوم ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ8 للبطولة الإفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل، عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.