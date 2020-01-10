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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

بعثة الأهلى تصل ولاية بولاوايو فى زيمبابوى استعدادا لمواجهة بلاتينيوم

وصلت بعثة فريق الاهلى ولاية بولاوايو، منذ قليل، إلى ولاية بولاوايو التى تحتضن مباراة الأهلى مع بلاتينيوم غدا، السبت، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وسبق سمير عدلى المدير الإدارى البعثة إلى ولاية بولاوايو بـ 24 ساعة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ويخوض الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر اليوم على ملعب المباراة.

بعثة الاهلي في زيمبابوي

أكد أيمن أشرف، لاعب الأهلى ، أن جميع اللاعبين والجهاز الفنى لديهم هدف واحد من مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا غدا، السبت، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، فى ظل المنافسة القوية بين فرق المجموعة التى يسعى الأهلى للتربع على قمتها، وهو ما يضاعف من قوة وأهمية مباراة غدا.

الكفراوى يشيد بدور سفير مصر فى زيمبابوى مع بعثة الأهلى قبل مواجهة بلاتنيوم

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أشاد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة فى زيمبابوى، بجهود محمد فهمي السفير المصرى فى زيمبابوى، ورانيا البحبوحى مستشار السفارة، وجميع أفراد الطاقم الذين يبذلون جهودا كبيرا؛ من أجل العمل على راحة البعثة، وتوفير كافة احتياجاتها، مؤكدا أن السفارة المصرية فى زيمبابوى نموذج مشرف للدبلوماسية المصرية. حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على الاطمئنان على بعثة فريق الكرة فى زيمبابوى قبل اللقاء المهم أمام فريق بلاتينيوم غدا، السبت، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وأجرى محمود الخطيب اتصالاً هاتفياً مع إبراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة فريق الكرة فى زيمبابوى، اطمأن خلاله على جميع أعضاء البعثة وظروف الإقامة والإعاشة والتدريب. الخطيب يطمئن على بعثة الأهلى فى هرارى ويؤكد ثقته فى الفوز على بلاتنيوم