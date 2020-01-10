صور.. تدريب تكتيكى لبيراميدز على الدفاع الجوى استعدادا للمصري

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وقرر المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش أن يخوض الفريق مرانه على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي والتركيز على أداء بعض الجمل التكتيكية وخطط اللعب المناسبة.
ويؤدي الفريق مرانه الأخير في الرابعة عصر السبت بالملعب الرئيسي ويسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني في الثالثة والنصف، على أن يعلن تشاتشيتش القائمة المختارة لخوض المباراة الهامة التي يعني الفوز بها التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث يتصدر قمة المجموعة حاليا برصيد 9 نقاط.
كما يعقد إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى مؤتمرا صحفيا بذات القاعة الساعة الخامسة والنصف مساء، على أن يكون مران المصرى الأخير عند دقات الساعة السادسة وهو نفس موعد اللقاء يوم الأحد، وسيكون مسموحا للإعلام كذلك بحضور 15 دقيقة طبقا للوائح، وسيتم خلال المؤتمر الصحفى للمدرب أنتى تشاتشيتش توزيع الدعوات الخاصة بجميع وسائل الإعلام لحضور المباراة من جانب نادى بيراميدز صاحب الملعب ومنظم اللقاء.
ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.
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