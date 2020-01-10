شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريب تكتيكى لبيراميدز على الدفاع الجوى استعدادا للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريبا قويا اليوم، الجمعة، بملعب الدفاع الجوي الرئيسي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية ، ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الرابعة في إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش أن يخوض الفريق مرانه على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي والتركيز على أداء بعض الجمل التكتيكية وخطط اللعب المناسبة.

ويؤدي الفريق مرانه الأخير في الرابعة عصر السبت بالملعب الرئيسي ويسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني في الثالثة والنصف، على أن يعلن تشاتشيتش القائمة المختارة لخوض المباراة الهامة التي يعني الفوز بها التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث يتصدر قمة المجموعة حاليا برصيد 9 نقاط.