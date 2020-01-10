ماذا دار بين ميسي وجواو فيلكس اثناء المشادة الكلامية ؟

الجمعة 10 يناير 2020

أفادت بعض التقارير الصحفية عن الجدل الذي حصل بين لاعب ​برشلونة​ وقائد الفريق ليونيل ميسي ومهاج ​اتلتيكو مدريد​ البرتغالي ​جواو فيليكس​ خلال المباراة التي جمعت الفريقين في السعودية ضمن اطار منافسات دور نصف النهائي من ​كاس السوبر الاسباني​ وفاز بها الفريق المدريدي بنتيجة 3-2 بعد ان كان الفريق الكتالوني متقدما بالنتيجة 2-1.



وحصل اشتباك بين جوردي البا مدافع برشلونة وفيليكس مع نهاية الشوط الاول من المباراة وفي طريقهما إلى غرفة تبديل الملابس، اقترب ميسي من الدولي البرتغالي الشاب وواجه وتحدث اليه حول ما حصل بينه وبين البا، فكان الرد من جواو غاضبا جدا إذ قال لميسي: "لماذا تتحدث معي؟ لماذا؟ لماذا؟".

في حين لم يظهر جيدا ما كان رد ميسي، تدخل العقلاء في الفريقين لتهدئة الوضع.