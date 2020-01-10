آرسنال إميل سميث رو ينضم إلى هدرسفيلد على سبيل الإعارة

الجمعة 10 يناير 2020

انضم إميل سميث رو لاعب خط وسط أرسنال إلى هدرسفيلد على سبيل الإعارة لبقية الموسم.



شارك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في ست مباريات مع فريق الجانرز عبر الدوري الأوروبي وكأس كاراباو والدوري الممتاز.

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سيهدف سميث رو إلى لعب كرة القدم للفريق الأول بانتظام في ملعب جون سميث في خطوة أخرى على سبيل الإعارة بعد انتقاله مؤقتًا إلى لايبزيج ، حيث لعب ثلاث مرات.

وقال داني كاولي مدير نادي هيدرسفيلد لموقع النادي الرسمي: "نحن سعداء لاستكمال عملية نقل القرض لجلب إميل إلى النادي ، حيث تتوج لعملية مستمرة بدأت في أوائل نوفمبر.

"قضيت مع نيكي أسبوعًا في أرسنال في الصيف وأميل هو لاعب نعلمه جيدًا. لدينا بعض العلاقات الجيدة مع النادي ونحن نقدرهم جدًا على إعارة أحد أفضل اللاعبين الشباب.

"سيوفر لنا إميل الرابط الإبداعي الذي فقدناه. يمكنه اللعب في مجموعة من المواقف الهجومية ويمكنه تسريع لعبنا. نحن نتطلع حقًا إلى العمل معه."