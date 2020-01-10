انت الان تتابع مسؤولان من نادي برشلونة يجتمعان مع تشافي في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب فريق برشلونة السابق تشافي

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن إريك أبيدال مدير الكرة بنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، وأوسكار جراو الرئيس التنفيذي للنادي، بصدد الاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة مع لاعب الفريق السابق تشافي، المدير الفني الحالي لفريق السد القطري.

ويأتي ذلك بعد ساعات من صدمة هزيمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد 2 / 3 مساء الخميس في الدور قبل النهائي من كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيف السعودية منافساته على ملعب "الجوهرة المشعة" في قطر، وهي الهزيمة التي أثارت الكثير من الانتقادات ضد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية اليوم أن أبيدال وجراو بصدد الاجتمع مع تشافي في الدوحة قبل العودة إلى إسبانيا.

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ورغم أن برشلونة قدم عرضا جيدا وكان الفريق الأفضل في أغلب فترات المباراة أمس، نجح أتلتيكو في قلب موازين المواجهة لصالحه ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائي حيث يلتقي ريال مدريد على الملعب نفسه في جدة بعد غد الأحد، لتزداد الضغوط على فالفيردي وتتعالى الأصوات المطالبة برحيله عن المنصب.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" أن مسؤولي برشلونة سيجتمعان مع تشافي لبحث إمكانية توليه تدريب برشلونة، حسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية.

وتجدر الإشارة إلى أن تشافي كان قد اعترف في كانون أول/ديسمبر الماضي، خلال مشاركة السد في كأس العالم للأندية التي احتضنتها قطر، بأن أحد أحلامه هو أن يتولى تدريب فريقه السابق برشلونة، لكنه أضاف حينها أن هذا الأمر لم يصبح متاحا بعد وأنه يركز على عمله مع فريق السد ومشروعاته التي يسعى إليها خلال تواجده في قطر.