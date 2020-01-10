الامارات | ماجد ناصر يحبط "عموري".. ويصعد بشباب الأهلي إلى نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد ناصر يحبط "عموري".. ويصعد بشباب الأهلي إلى نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد ماجد ناصر شباب الأهلي للتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعدما تألق "قلب الأسد" في التصدي لركلة جزاء من عمر عبدالرحمن، ليفوز "فرسان دبي" على الجزيرة بركلات الترجيح 4-2، بعدما انتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، على استاد محمد بن زايد.
وتألق ناصر بالتصدي لركلة جزاء سددها "عموري" قبل أن يهدر مسلم فايز ركلة أخرى، ليتأهل شباب الأهلي إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، إذ أحرز "فرسان دبي" أربع ركلات ترجيح عن طريق أحمد خليل وفيدريكو كارتابيا ويوسف جابر وديفيد مارياني، بينما أحرز للجزيرة كل من علي مبخوت وماركوس كينو.
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