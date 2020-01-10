الامارات | شاهد بالفيديو.. جمهور الوحدات الأردني يشجع فريقه وسط الرعد والأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. جمهور الوحدات الأردني يشجع فريقه وسط الرعد والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصر جمهور نادي الوحدات الاردني على مواصلة تشجيع فريقه في المباراة الودية التي فاز بها على مضيفه نادي الامارات بثلاثة اهداف مقابل لاشيء واقيمت مساء اليوم في استاد نادي الامارات في رأس الخيمة وذلك بالرغم من شدة هطول الامطار التي تصادفت مع موعد اقامة المباراة وذلك تعبيرا عن محبتهم وتشجيعهم للفريق والمساهمة بانجاح المعسكر المقام ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة وابرزها كأس الاتحاد للنشامى ودوري الدرجة الاولى للصقوروشهدت المباراة جمهورا بلغ 3700 متفرج.

وسجل اهداف الوحدات كل من هشام السيفي (59،85)، بينما سجل رجائي عايد اول الاهداف(29)