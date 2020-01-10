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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة.. تشافي مطلوب في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
فجرت إذاعة "RAC1" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل إرنستو فالفيردي، مدر برشلونة الحالي.
وازدادت التكهنات حول مستقبل فالفيردي، بعد الخروج من كأس السوبر الإسباني، دعب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2.
وبحسب المحطة الإسبانية، فان السكرتير الفني لبرشلونة إريك أبيدال، والرئيس التنفيذي للنادي، أوسقققرسا السابق إلى النادي كمدرب".
وكانت تقارير قد خرجت بتصدرحات داعمة لفالفيردي، وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.
يذكر ان اتلتيكو مدريد سيواجهة فريق ريال مدريد ضمن نهائي السوبر الاسباني في المملكة العربية السعودية، بعد ان تأهل الاخير على حساب فالنسيا.
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