- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آرسنال إميل سميث رو ينضم إلى هدرسفيلد على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
انضم إميل سميث رو لاعب خط وسط أرسنال إلى هدرسفيلد على سبيل الإعارة لبقية الموسم.
شارك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في ست مباريات مع فريق الجانرز عبر الدوري الأوروبي وكأس كاراباو والدوري الممتاز.
سيهدف سميث رو إلى لعب كرة القدم للفريق الأول بانتظام في ملعب جون سميث في خطوة أخرى على سبيل الإعارة بعد انتقاله مؤقتًا إلى لايبزيج ، حيث لعب ثلاث مرات.
وقال داني كاولي مدير نادي هيدرسفيلد لموقع النادي الرسمي: "نحن سعداء لاستكمال عملية نقل القرض لجلب إميل إلى النادي ، حيث تتوج لعملية مستمرة بدأت في أوائل نوفمبر.
"قضيت مع نيكي أسبوعًا في أرسنال في الصيف وأميل هو لاعب نعلمه جيدًا. لدينا بعض العلاقات الجيدة مع النادي ونحن نقدرهم جدًا على إعارة أحد أفضل اللاعبين الشباب.
"سيوفر لنا إميل الرابط الإبداعي الذي فقدناه. يمكنه اللعب في مجموعة من المواقف الهجومية ويمكنه تسريع لعبنا. نحن نتطلع حقًا إلى العمل معه."
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال إميل سميث رو ينضم إلى هدرسفيلد على سبيل الإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.