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جريزمان: أخطاء كلفتنا الهزيمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جدة

اعترف لاعب برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان بأن فريقه ارتكب بعض الأخطاء التي تسببت في هزيمته أمام أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني.

وفقد برشلونة فرصة الدفاع عن لقبه في السوبر الإسباني إثر خسارته 2 / 3 أمام أتلتيكو أمس الأول في الدور قبل النهائي لبطولة السوبر المقامة حاليا بمدينة جدة.

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وقال جريزمان، الذي سجل الهدف الثاني لبرشلونة في المباراة أمام فريقه السابق «ارتكبنا بعض الأخطاء، علينا أن نعمل ونحسن مستوانا، لأننا يمكن من خلال هذا فقط أن نستعيد اتزاننا».

وأوضح «ارتكبنا بعض الأخطاء في التمرير، أشياء صغيرة تكلفك خسارة مباراة أو دوري أو كأس».

وأضاف «نظام حكم الفيديو المساعد (فار) يطبق لمساعدة كرة القدم، وأحيانا لمساعدتك، أحيانا تسير الأمور ضدك، وهذا ما حدث».