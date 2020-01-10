جماهير برشلونة بالجوهرة: valverde out

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز آل حسين - جدة

لم تظهر جماهير برشلونة رضاها عن المدير الفني أرنستو فالفيردي، فقبل أن تبدأ المباراة التي انتهت بخسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد 2-3 وخروجه من كأس السوبر الإسباني بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قابلته الجماهير بصافرات استهجان عند ذكر اسمه من المذيع الداخلي، كما تكررت الصافرات في كل مرة تظهر فيها صورته على شاشة الملعب، مطالبة في الوقت نفسه برحيله عن الفريق، حيث رفع بعضها لافتات تضمنت إحداها عبارة «valverde out».

وحظيت المواجهة بحضور جماهيري كبير قاد بعض وسائل الإعلام المتخصصة في متابعة برشلونة لكتابة «وكأن برشلونة يلعب على ملعبه» في إشارة للحضور الجماهيري الكبير الحاضر للمباراة، والذي دعم برشلونة.

وكما هو متوقع، تفاعلت الجماهير الحاضرة مع نجوم الفريق، وتحديدا ليونيل ميسي الذي حاز على ترحيب ومساندة مع كل كرة يلمسها أو عندما يذهب للعب ضربة ركنية.