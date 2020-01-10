اخبار الرياضه

بعثة برشلونة تلحق بفالنسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

بعثة تلحق بفالنسيا
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

غادرت بعثة فريق برشلونة مدينة جدة أمس بعد الخروج من كأس السوبر الإسباني أمس الأول عقب الهزيمة من أتلتيكو مدريد 2-3.

Advertisements

وكانت بعثة فالنسيا سبقت برشلونة في المغادرة بعد الخسارة من 1-3 الأربعاء الماضي.

ويستعد برشلونة لاستئناف رحلته في الذي يتصدره برصيد 40 نقطة، حيث سيواجه غرناطة في 19 يناير الحالي ضمن الجولة الـ20.

وبعد الصدمة التي خلفها خروج برشلونة وسط أنصاره، بقيت مساحة الفرح متاحة أمام الند التقليدي ريال مدريد وعشاقه عندما يخوض نهائي البطولة غدا الأحد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي ساخن خارج الديار.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة برشلونة تلحق بفالنسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا