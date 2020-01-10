بعثة برشلونة تلحق بفالنسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

غادرت بعثة فريق برشلونة مدينة جدة أمس بعد الخروج من كأس السوبر الإسباني أمس الأول عقب الهزيمة من أتلتيكو مدريد 2-3.

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وكانت بعثة فالنسيا سبقت برشلونة في المغادرة بعد الخسارة من ريال مدريد 1-3 الأربعاء الماضي.

ويستعد برشلونة لاستئناف رحلته في الدوري الإسباني الذي يتصدره برصيد 40 نقطة، حيث سيواجه غرناطة في 19 يناير الحالي ضمن الجولة الـ20.

وبعد الصدمة التي خلفها خروج برشلونة وسط أنصاره، بقيت مساحة الفرح متاحة أمام الند التقليدي ريال مدريد وعشاقه عندما يخوض نهائي البطولة غدا الأحد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي ساخن خارج الديار.