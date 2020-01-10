أتلتيكو يفقد كوكي أمام ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد أتلتيكو مدريد أمس في بيان أن لاعب خط الوسط كوكي سيغيب عن ديربي الغد أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك لمعاناة اللاعب من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وهي ما تسببت في عدم إكماله مباراة أمس الأول أمام برشلونة، والتي حسمها أتلتيكو مدريد 3-2.

وكان كوكي قد شارك من مقعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني، وافتتح التسجيل لأتلتيكو من أول لمسة له في المباراة، بعد أقل من 20 ثانية من بداية الشوط، لكنه خرج بعدها إثر تعرضه للإصابة وشارك بدلا منه ماركو لورينتي في الدقيقة .72

وذكر أتلتيكو في بيان أصدره أمس أن الفحوص الأولية التي أجراها الجهاز الطبي بالنادي أظهرت أن اللاعب يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، وأن مزيدا من الفحوص ستجرى للاعب لدى العودة إلى مدريد.