ميسي: لطمة أفقدتنا لقبا كنا نريده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جدة

قال قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إن الانتقادات التي يتعرض لها المدير الفني إيرنستو فالفيردي عقب الخسارة في أي مباراة، أمر طبيعي، مشيرا إلى أن الناس تلجأ إلى توجيه الانتقادات للمدرب في حالة الخسارة.

وفقد برشلونة فرصة الدفاع عن لقبه في السوبر الإسباني إثر خسارته 2 - 3 أمام أتلتيكو في الدور قبل النهائي لبطولة السوبر المقامة حاليا بمدينة جدة.

وقال ميسي «الانتقاد أمر طبيعي عندما يتعرض الفريق لهزيمة أو لا يحقق أهدافه أو عندما يقول الناس إن فريقهم لا يلعب بالطريقة التي يريدها الجمهور أو التي يريدها الفريق، علينا أن نكون أكثر تماسكا واتحادا من أي وقت سابق، وأن نكون أقوياء كفريق ونتحرك للأمام».

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وأضاف «الموقف صعب، لأننا فقدنا لقبا كنا نريده، أردنا الكفاح للفوز باللقب، ولكننا تلقينا لطمة قوية بالخروج من المسابقة، وقوة الصدمة كانت للطريقة التي ودعنا بها البطولة».

وأوضح «كنا متفوقين للغاية على مدار 80 دقيقة، ولكننا خسرنا اللقاء بسبب أخطاء في الدقائق الأخيرة اهتزت من خلالها شباكنا مرتين ليقلب أتلتيكو نتيجة المباراة لصالحه في الدقائق العشر الأخيرة، وسواء كان هذا عادلا أو لا، خسرنا المباراة».

وأضاف «الحقيقة هي أننا نواصل العمل ونواصل السعي لتحسين مستوانا، الآن سيكون لدينا عدد أكبر من الأيام من أجل الاستعداد للمباراة التالية، وأن نفكر في مبارياتنا المقبلة بالدوري الإسباني، لدينا الكثير لنطوره ونحن بالمركز الأول في الدوري، حان الوقت الآن لنحسن مستوانا».

وأضاف «علينا أن نحسن مستوانا وندرك هذا تماما، أعتقد أننا تقدمنا خطوة إلى الأمام في هذه المباراة أمام أتلتيكو، ندرك أننا لم نقدم بعض الأشياء بالشكل الذي كان يتوجب علينا في هذه المباراة».