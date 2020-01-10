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نجوم أتلتيكو يهددون الريال بمصير البرشا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعرب نجم أتلتيكو مدريد آنخل كوريا عن سعادته البالغة بالفوز الثمين لفريقه على برشلونة في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني.

وفقد برشلونة فرصة الدفاع عن لقبه في السوبر الإسباني إثر خسارته 2 - 3 أمام أتلتيكو.

وحقق أتلتيكو في هذه المباراة الفوز الثالث له فقط في آخر 30 مباراة خاضها أمام برشلونة في مختلف البطولات.

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وقال كوريا، الذي سجل هدف الفوز لأتلتيكو في الدقائق الأخيرة في حديث على موقع ناديه في تويتر «أشعر بالسعادة فعليا لبدء العام الحالي بهذا الشكل وبهذا الفوز المهم لنا ولعائلتنا، لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولكننا قلبنا الأوضاع لصالحنا وحققنا فوزا كبيرا، نشعر بسعادة كبيرة، النهائي أمام ريال مدريد سيكون هكذا أيضا وسنعمل للفوز به من خلال تقديم مستوى مماثل».

أما المهاجم موراتا فقال «بغض النظر عن مباراة الريال ضد فالنسيا، النهائي يبقى نهائيا ونحن جاهزون، سعداء للغاية بالتأهل، علينا أن نرتاح لأن لدينا نهائيا مهما».

من جانبه، وصف يورينتي النهائي ضد الريال بالصعب والمميز جدا، لكنه أكد استعداد فريقه لهذه المواجهة.

وعن مباراة برشلونة قال «في الشوط الأول جعلونا محبوسين، وفي الشوط الثاني حدثت أخطاء ولكن كنا فعالين وقد وصلت الأهداف، المباراة شهدت ندية كبيرة مع عدد من المجريات خاصة في الجزء الثاني وعدد من السلبيات، لقد تحمل الفريق وتمكنا من الفوز، تغلبنا على فريق كبير وسنلعب النهائي ضد فريق كبير آخر».