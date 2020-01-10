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الرائد والاتفاق.. ضيفان غير مرحب بهما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يشعل فارق النقاط الثلاث صراع الفيصلي والرائد اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار لقاءات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يملك صاحب الأرض والجمهور 20 نقطة مقابل 23 للضيف.

وكان الفيصلي خسر خارج أرضه أمام الوحدة ويسعى اليوم بقيادة مدربه شاموسكا لتحقيق فوز يدعم الفريق معنويا قبل انتهاء القسم الأول من البطولة.

في المقابل يطمح الرائد إلى تقديم نفسه بشكل جيد يؤهله لإمكانية الحصول على المركز الرابع، حيث يتساوى حاليا مع الأهلي الرابع وأبها الخامس في المركز وعدد النقاط (23 نقطة لكل منهما).

ويتفوق الفيصلي في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين السعودي، فخلال 14 مواجهة، فاز الفيصلي 7 مرات مقابل 6 للرائد، فيما كان التعادل حاضرا في 5 مواجهات.

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ويملك الرائد أكبر فوز على خصمه بخماسية نظيفة كانت في موسم 2015-2016.

ضمك والاتفاق

يرمي الاتفاق بثقله عندما يحل ضيفا ثقيلا على متذيل سلم الترتيب فريق ضمك في إطار مواجهات الجولة الـ14 من دوري المحترفين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة.

ويسعى ضمك مع مدربه الجزائري نورالدين بن زكري لتحقيق فوز ثمين يساهم في إنعاش الفريق قليلا وإنقاده من وضعه المتردي، حيث يمتلك 7 نقاط فقط جعلته في قاع الترتيب.

أما الاتفاق ومدربه الوطني خالد العطوي، فيطمح إلى الاستفادة من معنوياته العالية عقب فوزه السابق على التعاون. ويحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين في دوري المحترفين.