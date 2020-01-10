الشباب يجتاز عقبة الحزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
نجح الشباب في اجتياز محطة مضيفه الحزم عندما تغلب عليه 1-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الأخير في الرس ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدين الشباب بالفضل في الفوز لمحترفه ماخيتي ديوب الذي تكفل بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ56.
ورفع الشباب رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الـ12.
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