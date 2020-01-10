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عناد الوحدة يرعب الهلال في محيطه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يحشد فريق الوحدة كل أسلحته بحثا عن تحقيق انتصار أول على الهلال عندما يحل عليه اليوم ضيفا بملعب جامعة الملك سعود بالرياض (محيط الرعب)، ضمن الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويريد الهلال الوصيف صاحب الـ27 نقطة أن يواصل حصده للنقاط بعد أن أمطر شباك العدالة في الجولة قبل الماضية بسباعية، ثم أسقط في الجولة الماضية فريق الأهلي بثلاثية.

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ويدرك الأزرق صعوبة اللقاء جراء فقدانه 6 لاعبين اليوم.

أما الوحدة مع مدربه الأوروجوياني دانيال كارينيو المنتشي بتدعيم صفوفه بالبرازيليين إلتون جوزيه وجوستافو، فيقع في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، ويأمل في اللحاق بالهلال لمشاركته في المركز الثالث، كما يأمل في استعادة ذكريات الموسم الماضي عندما وقف ندا أمام الهلال وكان سببا رئيسا في عرقلته وعدم تتويجه باللقب عندما فرض عليه التعادل في ملعبه.

قبل المواجهة:

تواجه الفريقان 14 مرة في الدوري، فاز الهلال 12 مرة، وانتهت مباراتان بالتعادل

الوحدة الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتذوق طعم التعادل بعد مرور 13 جولة

يغيب عن الهلال 6 لاعبين، هم سلمان الفرج لتراكم البطاقات، وسالم الدوسري وعطيف وكادش وخربين وجونغ هيون للإصابة

الهلال الفريق الوحيد الذي خسر مرة واحدة كانت في الديربي أمام النصر

الهلال الأقوى هجوما في الدوري بتسجيله 37 هدفا

دفاع الفريقين متقارب، حيث استقبل الهلال 13 هدفا والوحدة 12 هدفا

يتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بواقع 8 انتصارات لكل منهما

يتسلح الوحدة بالنجم البرازيلي العائد للدوري السعودي إلتون جوزيه

بطاقة المباراة: