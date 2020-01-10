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درويش ومندش يلحقان بالتعاون

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درويش ومندش يلحقان بالتعاون
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دعم مجلس إدارة نادي التعاون أمس صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقتين، تمثلت الأولى في التعاقد مع لاعب الأهلي سلطان مندش بنظام الإعارة لنهاية الموسم، فيما جاءت الثانية من خلال التعاقد مع المدافع فيصل درويش قادما من الوحدة بعقد مدته ثلاثة مواسم ونصف الموسم، حسبما أكده النادي على موقعه في تويتر.

وتأتي تعاقدات النادي وقوفا على التقرير الفني، حيث ينتظر أن يعقد النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أكثر من صفقتين أخريين.


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