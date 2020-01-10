شكرا لقرائتكم خبر

النجار يرمم باب الفرسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

واصل مجلس إدارة نادي الوحدة دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فبعد التعاقد مع البرازيلي إلتون جوزيه، أعلن النادي أمس تعاقده مع حارس المرمى راغد النجار (23 عاما) في صفقة انتقال حر.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «الإدارة نجحت في الحصول على توقيع الحارس لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام».

وقبل ارتداء قميص الوحدة، لعب النجار لثلاثة أندية بدوري المحترفين، وهي الأهلي والشباب والفيصلي، إلا أنه لم يحظ بفرصته كاملة للمشاركة.