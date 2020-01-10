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الاتحاد يقتلع أوفيني من الوكرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

تتهيأ إدارة نادي الاتحاد لإتمام مراسم التوقيع الرسمي مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني خلال اليومين المقبلين بعد أن توصلت مع اللاعب إلى اتفاق نهائي لتمثيل الفريق بدلا من المغربي مروان داكوستا.

ولم تتواصل إدارة النادي مع نظيرتها في نادي الوكرة، حيث كان التواصل مع وكيل اللاعب الذي تسلم أمس قيمة فسخ عقده مع النادي القطري، ليكون ذلك المبلغ هو قيمة مقدم عقد اللاعب.

واستمرت المفاوضات مع اللاعب ووكيله نحو ثلاثة أسابيع لحين التوصل لاتفاق نهائي، حيث قاد المفاوضات نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد كعكي.

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وسيكون أوفيني ثاني الصفقات الأجنبية بعد التعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل.

وكان برونو أوفيني (28 عاما) انتقل إلى الوكرة بعد أن لعب للنصر في فترة الانتقالات الصيفية موسم 2016، ثم غادره في صيف 2019 بعد أن حقق معه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما سجل 5 أهداف خلال 78 مباراة.

وتسعى إدارة النادي لحسم التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الأسبوعين المقبلين، لا سيما مع عدم قناعة الجهاز الفني بإمكانيات ومستويات المهاجم الصربي بيرجوفيتش الذي استبعد عن مواجهة النصر في الدوري.

من جهة أخرى سلمت الإدارة للعاملين بالنادي راتب شهر من أصل ثلاثة رواتب متأخرة، وذلك في إطار تقليص المتأخرات من الاستحقاقات المالية التي تعهد رئيس النادي أنمار الحائلي بسدادها.