شكرا لقرائتكم 10 مشاهد من المران الختامى للأهلى استعدادا لمواجهة بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بلاتينيوم ضد الاهلي



وبدأ مران الأهلي ببعض التدريبات البدنية ثم بعض الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، ثم فقرات خاصة للتدريب على الكرات العرضية، واختتم المران بفقرة خاصة بالتصويب على المرمى وأشرف فايلر على بعض الجمل والخطط التى ينوي تطبيقها في مباراة الغد بحثاً عن النقاط الثلاثة من أجل الصعود إلى قمة المجموعة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الغد.

بلاتينيوم ضد الاهلي (1)

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بلاتينيوم ضد الاهلي (1)



بلاتينيوم ضد الاهلي (2)



بلاتينيوم ضد الاهلي (2)



بلاتينيوم ضد الاهلي (3)



بلاتينيوم ضد الاهلي (3)



بلاتينيوم ضد الاهلي (4)



بلاتينيوم ضد الاهلي (4)



بلاتينيوم ضد الاهلي (5)