شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية تحت الأمطارالغزيرة ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة طلائع الجيش بعد غدٍ الأحد على ملعب الإسماعيلية بالجولة الــ13 لمسابقة الدورى المحلى ، حيث اشتمل المران على نصائح من المدرب الفرنسى جوميز ، حول سبل الفاعلية الهجومية وكيفية اختراق دفاع الخصوم ، حيث أكد صاحب الــ50 عاما للاعبين على ضرورة ترجمة الفرص المتاحة لأكثر من هدف لضمان الارتياحية.

وشدد المدرب الفرنسى خلال المران الذى استمر قرابة الساعتين على أهمية الضغط المستمر وعدم منح المنافس فرصة اللعب بارتياحية بجانب التمرير السريع لتجنب فقدان الكرة.

المران تطرق لمنح المهاجمين عدة نصائح من شأنها زيادة فاعلية التهديف بجانب تقديم الدور الدفاعى.

وتم تخصيص تدريبات حول كيفية إرسال الكرات العرضية المتقنة من الأجناب وسط اصرار وسعى كل لاعب على نيل ثقة المدرب الجديد واختتم بتقسيمة حماسية تم خلالها السعى لتصحيح الأخطاء.

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يعكف الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، على دراسة مباراة طلائع الجيش مع حرس الحدود والتى انتهت بفوز الفريق الساحلى بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد جريندو هاتريك، لدراسة مواطن القوة والضعف لدى الطلائع قبل الظهور الأول للمدرب الفرنسى فى الإيجيبشن ليج والمقرر له الأحد المقبل فى مباراة الإسماعيلى مع الطلائع بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام باستاد الإسماعيلية.

ويطمح جوميز فى بصمة جديدة لدى عشاق الدراويش بخطف النقاط الثلاث من أنياب الطلائع بمباراته الأولى مع الدراويش بعد توليه المسئولية الفنية لقيادة الفريق الأصفر موسماً ونصف الموسم، ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.

وقال أدهم السلحدار، "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة فى المستوى، لعب الفريق تحت قيادتى 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز فى 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلى رغم الأداء القوى، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولى المسؤولية، والوقت لم يسعفنى فى العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبى".