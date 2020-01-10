شكرا لقرائتكم الخطيب يجرى اتصالات مكثفة لتيسير دخول الجماهير المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي عدة اتصالات مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، والمسؤولين عن شركة «تذكرتي»، الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي، والمسؤولين عن الشركة الإفريقية القائمة على تأمين المباريات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وذلك لعقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن، لإيجاد حلول إيجابية لما تشهده بعض المباريات من أزمات مع الجماهير، سواء أثناء دخول الملاعب أو في المدرجات.

ومن المنتظر، أن يشهد الاجتماع المشار إليه مناقشة وضع آليات للتيسير الكامل على الجماهير خلال الفترة المقبلة أثناء دخول الملاعب، واستخدام أدوات التشجيع المشروعة والمسموح بها في المدرجات، تمهيدًا للسماح بدخول عدد أكبر من الجماهير في المباريات المقبلة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تأمين وتنظيم المباريات، والالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجهات الأمنية في هذا الشأن، والتي تبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية.

ومن ناحية أخري، أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية هراري إستعداداته لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، في الثالثة من عصر غدًا السبت، بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وبدأ مران الأهلي ببعض التدريبات البدنية ثم بعض الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، ثم فقرات خاصة للتدريب على الكرات العرضية، واختتم المران بفقرة خاصة بالتصويب على المرمى وأشرف فايلر على بعض الجمل والخطط التى ينوي تطبيقها في مباراة الغد بحثاً عن النقاط الثلاثة من أجل الصعود إلى قمة المجموعة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الغد.

وضم فايلر 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايى، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.