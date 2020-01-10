الزمالك ضد زيسكو يونايتد .. مصطفى محمد يقود هجوم الأبيض

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جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد السلام. الزمالك ضد زيسكو يونايتد ويضم التشكيل: محمد أبو جبل في حراسة المرمي محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي – حازم إمام لخط الدفاع Advertisements طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما لخط الوسط مصطفي محمد لخط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمد عبد السلام – محمد حسن – مصطفي فتحي – أحمد سيد زيزو – عمر السعيد – اسلام جابر

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصه فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة اليوم ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ8 للبطولة الإفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل، عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.

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