اللقاء الأول بين محمد صلاح وساديو مانى

جمع مران ليفربول الأخير اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول، وساديو ماني ، وذلك استعدادًا لاستئناف منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز. وهو اللقاء الأول بين محمد صلاح وزميله السنغالى ساديو مانى بعدما فاز الأخير بلقب أفضل لاعب إفريقى لعام 2019 . ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبير، السبت المقبل، والتى تأتى فى إطار منافسات الجولة 22 من عمر بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

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