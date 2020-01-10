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وصول الزمالك وزيسكو يونايتد إلى ستاد السلام استعدادا لمواجهة دورى أبطال إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريقا الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى، إلى ستاد السلام، استعدادا لخوض مباراتهما التى ستنطلق فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يتنافس الفريقين على تحقيق نتيجة إيجابية تُساهم فى تحسين ترتيبهما فى جدول الترتيب.

شهدت قائمة الزمالك أمام زيسكو عودة القوة الضاربة للفريق بعدما أراح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، عدد من اللاعبين الأساسيين فى المباراة الأخيرة أمام طنطا، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فيما عاد أيضًا حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق، أمام الفريق الزامبى، وذلك بعد الاعتماد على الصاعد أحمد عيد فى أخر مباراتين بالدورى أمام أسوان وطنطا، فيما حرص فريق زيسكو يونايتد على الاستعداد جيدًا لمواجهة الأبيض، أملاً فى تحقيق المفاجأة وإحراج الأبيض على ملعبه ووسط جماهيره لتحسين وضعه فى جدول ترتيب المجموعة الأولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصه فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة اليوم ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ8 للبطولة الإفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل، عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.

 

الامطار في استاد السلام قبل مباراة الزمالك وزيسكو
الامطار في استاد السلام قبل مباراة الزمالك وزيسكو

 

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جماهير الزمالك في مباراة زيسكو
جماهير الزمالك في مباراة زيسكو

 

جمهور الزمالك في مباراة زيسكو
جمهور الزمالك في مباراة زيسكو

 

كارتيرون يتفقد ملعب السلام قبل مواجهة زيسكو
كارتيرون يتفقد ملعب السلام قبل مواجهة زيسكو

 

لاعبو الزمالك لحظة وصولهم ارض ملعب السلام
لاعبو الزمالك لحظة وصولهم ارض ملعب السلام

 

لاعبو الزمالك يتفقدون الملعب
لاعبو الزمالك يتفقدون الملعب

 

ملعب السلام يستعد لاستقبال مباراة الزمالك وزيسكو
ملعب السلام يستعد لاستقبال مباراة الزمالك وزيسكو

 

وصول لاعبو الزمالك
وصول لاعبو الزمالك

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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