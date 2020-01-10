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الأهلي بالقميص الأحمر و بلاتينيوم بالأخضر غداً بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر  الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلاتينيوم، الذي أقيم مساء اليوم في ولاية بولاوايو عن ارتداء الأهلي الزي المعتاد، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي فريق بلاتينيوم الزيمبابوي الفانلة الخضراء والشورت الأخضر والجورب الأخضر.

ويواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وحضر ممثلًا عن النادي الأهلي في الاجتماع الفني كلاً من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، الإداري، وعمرو محب، المترجم، إلى جانب مراقب المباراة ومندوبي بلاتينيوم وممثل الاتحاد الإفريقي.

 

أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية هراري إستعداداته لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، في الثالثة من عصر غدًا السبت، بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، حيث بدأ مران الأهلي ببعض التدريبات البدنية ثم الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، ثم فقرات خاصة للتدريب على الكرات العرضية، واختتم المران بفقرة خاصة بالتصويب على المرمى.

وأشرف رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على بعض الجمل والخطط التى ينوي تطبيقها في مباراة الغد بحثاً عن النقاط الثلاثة من أجل الصعود إلى قمة المجموعة ، و أوقف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

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وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الغد.

 

وضم فايلر 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايى، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

 

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