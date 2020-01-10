شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالقميص الأحمر و بلاتينيوم بالأخضر غداً بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وحضر ممثلًا عن النادي الأهلي في الاجتماع الفني كلاً من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، الإداري، وعمرو محب، المترجم، إلى جانب مراقب المباراة ومندوبي بلاتينيوم وممثل الاتحاد الإفريقي.
وأشرف رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على بعض الجمل والخطط التى ينوي تطبيقها في مباراة الغد بحثاً عن النقاط الثلاثة من أجل الصعود إلى قمة المجموعة ، و أوقف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الغد.
وضم فايلر 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايى، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.
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