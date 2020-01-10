شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالقميص الأحمر و بلاتينيوم بالأخضر غداً بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلاتينيوم، الذي أقيم مساء اليوم في ولاية بولاوايو عن ارتداء الأهلي الزي المعتاد، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي فريق بلاتينيوم الزيمبابوي الفانلة الخضراء والشورت الأخضر والجورب الأخضر.

ويواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وحضر ممثلًا عن النادي الأهلي في الاجتماع الفني كلاً من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، الإداري، وعمرو محب، المترجم، إلى جانب مراقب المباراة ومندوبي بلاتينيوم وممثل الاتحاد الإفريقي.

أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية هراري إستعداداته لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، في الثالثة من عصر غدًا السبت، بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، حيث بدأ مران الأهلي ببعض التدريبات البدنية ثم الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، ثم فقرات خاصة للتدريب على الكرات العرضية، واختتم المران بفقرة خاصة بالتصويب على المرمى.