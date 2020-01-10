شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الغمزة والضحكة والفارس الأخضر.. نجوم "super face" الجولة 12 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفلت مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدورى العام المصرى، بالعديد من المشاهد واللقطات الخاصة لنجوم الفرق وأعضاء الأجهزة الفنية، وهو ما يحاول سوبر كورة رصده وتقديمه لعشاق الساحرة المستديرة بشكل مختلف، فى إطار البحث عن زاوية مختلفة للتعبير عن الحدث الكروى.

وشهدت مباريات الجولة الـ12منً بطولة الدوري العام المصري العديد من المشاهد واللقطات الخاصة بنجوم الأندية والمدربين والحكام، وهو ما نحاول من خلال الـ”Superface” رصده وتقديمه بشكل مختلف لعشاق الساحرة المستديرة، في إطار البحث عن زاوية مختلفة للتعبير عن الحدث الكروي أسبوعيًا

وكانت مباريات الجولة 12 من الدوري المصرى قد شهدت استمرار تربع الأهلي علي قمة الترتيب بعد فوز سهل علي نادي مصر بثلاثية، واستعاد الزمالك بريقه الخافت في المسابقة بفوز مثير في اللحظات الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت تألق البديل أحمد سيد زيزو .

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في هذا الصدد يقدم "سوبر كورة" سلسلة “Superface” التي تلخص جميع مباريات الجولة من خلال صورة وتعليق حيث جاء تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة ومجدى أفشة لاعب الأهلي وعبد اللطيف جريندو لاعب حرس الحدود ضمن الأفضل في تلك الجولة وجاءت القائمة كاملة كالتالي..

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