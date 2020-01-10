شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضم المهاجم الليبي أنيس سالتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع المهاجم الدولي الليبي أنيس سالتو صاحب الـ 27 عاما بعقد يمتد لمدة 6 أشهر حتي نهاية الموسم مع أحقية التجديد بعد فسخ اللاعب تعاقده مع نادي النجم الساحلي التونسي.

وكان مسئولي نادي الاتحاد السكندري، قد دخلوا في مفاوضات مع أنيس سالتو، من أجل اقناعه بالانضمام للفريق في يناير الجاري، وذلك بناء على طلب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بامكانات اللاعب الفنية، خاصة أنه قام بتدريبه من قبل في نادي أهلي طرابلس الليبي.

وكان نادى الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات جادة مع الدولى الليبى أنيس سلتو لاعب النجم الساحلى التونسى، للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى شهر يناير الحالى، وكان نجم المنتخب الليبى أحد الأهداف التى رصدها نادى الزمالك لضمه خلال فترة تولى البرتغالى أوجستو إيناسيو قيادة الفريق فى وقت سابق قبل رحيل المدرب عن قيادة أبناء ميت عقبة.

وجاءت بداية "سلتو" صاحب الـ27 عاما، مع نادى المدينة الليبى حتى سنة 2016 ثم انتقل بعدها إلى نادى النجم الساحلى التونسى فى 2016 وانضم لصفوف الأهلى الليبى موسم 2017 ليعزز صفوف الفريق فى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى ذلك التوقيت، ويتنافس الإسماعيلى مع عدد من الأندية المغرية لضم اللاعب خلال شهر يناير الجاري. وفي ذات السياق، طلب طلعت يوسف، من رئيس نادي الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري. Advertisements