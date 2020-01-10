حسام حسن يعلن قائمة سموحة فى مباراة الوداع أمام حرس الحدود

وأعلن نادى سموحة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويترفى بيان رسمي للنادي رحيل الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة حسن حسن عقب المباراة المقبلة أمام حرس الحدود فى بطولة الدورى المصرى .

ووجه مسئولو سموحة رسالة إلى الجهاز الفنى قائلا " التوأم يتقدمان بإستقالتهما من القيادة الفنية للفريق على ان تكون مباراة حرس الحدود القادمة هي الأخيرة لهما مع الفريق، شكراً لكما على كل ما قدمتماه للنادي ونتمنى لكما دوام التوفيق " .

وكان فريق وادى دجلة قد نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة .

اقترب خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك من قيادة فريق سموحة خلال الفترة المقبلة خلفاً للتوأم حسام و إبراهيم حسن بعد تقدمهما بإستقالة مؤخراً من قيادة الفريق.

ويتواجد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق ضمن المرشحين لقيادة فريق سموحة كمدرب عام تحت قيادة خالد جلال بناء على رغبة الأخير الذى يرغب فى التعاون مع جهاز فني قوي ، بينما جاء أسامة نبيه المدرب المساعد في جهاز الفني للمنتخب الوطني سابقًا من ضمن الاسماء الرشحة أيضا لتولى مهمة الفريق السكندرى .