تشكيل الزمالك.. عودة حازم إمام ضمن 9 تغييرات أمام زيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في إطار الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الزمالك سيشهد تسعة تغييرات إلا أن كارتيرون استقر على بقاء الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" والمغربي محمد أوناجم. ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل على النحو التالي: - حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي. خط الوسط الهجومي: محمد أوناجم - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد. جدير بالذكر أن مازيمبي الكونغولي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط يليله الزمالك برصيد أربع نقاط، في المقابل يأتي زيسكو وبريميرو الأنجولي في الترتيب الثالث والرابع برصيد نقطتين.

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