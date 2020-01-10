اتصالات بين إدارة الأهلي وعدد من المسؤولين لحل أزمات الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على إجراء عدة اتصالات مع عدد من المسؤولين بهدف عقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن لحل كل الأزمات الخاصة بدخول الجماهير.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الخطيب تواصل مع كل من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، والمسؤولين عن شركة تذكرتي، الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي، والمسؤولين عن الشركة الإفريقية القائمة على تأمين المباريات، والجهات الأمنية.

وتهدف تلك الاتصالات التي اجراها الخطيب هو ايجاد حلول إيجابية لما تشهده بعض المباريات من أزمات مع الجماهير، سواء أثناء دخول الملاعب أو في المدرجات.

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ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المنتظر عقده بين كافة الأطراف، وضع آليات للتيسير الكامل على الجماهير خلال الفترة المقبلة أثناء دخول الملاعب، واستخدام أدوات التشجيع المشروعة والمسموح بها في المدرجات.

كما ستحاول إدارة الأهلي الوصول لحل للسماح بدخول عدد أكبر من الجماهير في المباريات المقبلة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تأمين وتنظيم المباريات.

ويشدد الأهلي على ضرورة الالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجهات الأمنية في هذا الشأن، مؤكدًا أنها تبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية.