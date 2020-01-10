مران الأهلي.. إكرامي يواصل برنامجه التأهيلي.. وفقرة خاصة للتصويب على المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، مرانا رئيسيا على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية هراري، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويحل الأهلي ضيفا على بلاتينيوم الزيمبابوي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري.

وقاد المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، مران الفريق والذي بدأ ببعض التدريبات البدنية ثم بعض الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد.

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وخصص فايلر فقرة خلال المران، للتدريب على الكرات العرضية، واختتم المران بفقرة خاصة بالتصويب على المرمى.

وواصل شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي في المران الرئيسي للأهلي بمدينة بولاوايو قبل مواجهة بلاتينيوم.

ويخضع الحارس إكرامي برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من آلام السمانة التي طاردته مؤخرًا وحرمته من تدريبات الفريق الجماعية.

الأهلي يملك 6 نقاط قبل مواجهة بلاتينيوم بالتساوي مع النجم الساحلي والهلال السوداني، ويحتاج للفوز لفض الاشتباك على صدارة المجموعة.