فايلر: مروان محسن جاهز لمواجهة بلاتينيوم.. وضغط المباريات تسببت في إصابات اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الفريق جاهز لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، لافتا أنه يعلم الكثير عن الفريق خاصة بعدما واجهه في الجولة الماضية بدوري المجموعات.



ويواجه الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي أمام بلاتينيوم، إن الأهلي حاليا على دراية كاملة بتفاصيل الفريق المنافس، كما أنه يعلم ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.

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وأضاف، أن ضغط المباريات تسببت في إصابة عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية، لافتًا أنه رغم ذلك هناك لاعبين اخرين قادرين على تعويض تلك الغيابات.

وأوضح، أن خلال الفترة الماضية حصل على فرصته في اللعب بعد هذه الإصابات، مؤكدًات أن الفريق استعد جيدا لمواجهة فريق بلاتينيوم، وهدفه هو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

وأشار إلى أن الأهلي يملك الخبرات رغم الإصابات التي يعاني منها وقادر على تخطي فريق بلاتينيوم.

وأتم فايلر تصريحاته:" الأهلي يمتلك خبرات قادرة على تخطي الصعاب، ومروان محسن جاهز للمباراة بعد شعوره ببعض الآلام في القدم.