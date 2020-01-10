لاعبو الزمالك يعاينون ارض ستاد السلام قبل مواجهة زيسكو

حرص لاعبوا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على معاينة ارضية ستاد الجيش بمدينة السلام فور وصولهم إلى الملعب، قبل المباراة الهامة للأبيض أمام زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقامت الجماهير بالهتاف للاعبين عقب نزولهم أرض الملعب، حيث طالبت الفريق بالفوز ببطولة أفريقيا وهتفت : أفريقيا يا زمالك.. تعال نكسب أفريقيا ". : أفريقيا يا زمالك.. تعال نكسب أفريقيا ". ويواجه اليوم فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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